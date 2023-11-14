Однією з перших рекомендацій є частіше посміхатися, навіть звичайним перехожим, з якими ви стикаєтеся на вулиці.

Наближаючись до старості, багато людей починають відчувати себе некорисними і через це впадають у відчай.

Однак, фахівці назвали кілька способів, позбавити себе від почуття старості і марності, пише Fox News.

1. Почніть свій день з читання Біблії та молитви. Це може здатися дивним, але коли ви починаєте свій день мовчки, ви зосереджуєтесь.

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2. Посміхатися. Люди всюди стикаються один з одним, як кульки. Найчастіше вони відводять погляд, а не дивляться в очі. Що відбувається, коли я посміхаюся незнайомцю? Правильно - він посміхається у відповідь.

3. Будьте щедрі на свою любов. Надсилайте повідомлення. Ця дивовижна технологія у вас під рукою - це месенджер, відеокамера. Саме вони дозволяють триматися на зв'язку з людьми, коли ми захочемо.

4. Підтримуйте тісний контакт з молодими людьми. Деякі з цих недосвідчених істот є членами сім'ї. Вони думають, що ви можете накинутися на них, але ви можете здивувати їх, розпочавши просту розмову. Ставте цікаві запитання, а потім слухайте очима. Їм це сподобається.

5. Будьте уважні до того, як ви ходите. Наступного разу, коли ви вийдете з дому, зверніть увагу на те, як люди ходять. А ви самі не човгайте ногами, накажіть собі розправити плечі. Подивіться вгору, а не вниз.

6. Замість ниття будьте вином. Будьте тією людиною, навколо якоїпанує сміх і інтерес, а не шум і конфлікти. Будьте частиною спільноти, а не самі по собі.

7. Найкращі ліки - сміх. Не уникайте моментів, коли можна посміятися над самим собою, над веселими відеороликами, або просто від того, що аптечка з кожним днем стає все більша від ліків.

Як уповільнити старіння

За даними Американської кардіологічної асоціації, внесення кількох конкретних змін в спосіб життя може уповільнити біологічне старіння на шість років. Зокрема, фахівці назвали 8 звичок для тих, хто хоче виглядати молодше і прожити довше.

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