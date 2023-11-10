Дослідники відзначили, що ті, хто набирає високі бали за цими факторами, на шість років біологічно молодші за свій фактичний вік.

За даними Американської асоціації серця (AHA), внесення кількох конкретних змін в спосіб життя може уповільнити біологічне старіння на шість років.

Нове дослідження організації показало, що поліпшення здоров'я серця є ключем до уповільнення старіння, що, в свою чергу, знижує ризик серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям, пише Fox News. "Поліпшення здоров'я серця за допомогою здорового способу життя не тільки знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, але також може уповільнити швидкість біологічного старіння, що може збільшити кількість років життя, прожитих в доброму здоров'ї", - прокоментувала автор дослідження Нур Макарем.

Хоча хронологічний вік базується строго на календарних роках, AHA відстежує фенотиповий вік, який враховує як фактичний вік, так і маркери крові, які вимірюють такі показники, як обмін речовин, запалення та функція органів.

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"Фенотиповий вік - це практичний інструмент для оцінки процесу біологічного старіння нашого організму і надійний предиктор майбутнього ризику захворювань і смерті", - пояснила Макарем.

"Ми спостерігали залежність "доза-реакція", а це означає, що в міру поліпшення здоров'я серця біологічне старіння сповільнюється. Будь-який прогрес у поліпшенні здоров'я серця має клінічне значення і сприяє здоровому довголіттю", - зазначила дослідник.

У дослідженні взяли участь 6500 людей, середній вік яких становив 47 років. В результаті дослідження з'ясувалося, що середній фактичний вік людей зі здоровим серцем становив 41 рік, а їх середній біологічний вік - 36 років. А для людей з поганим серцево-судинним здоров'ям середній фактичний вік становив 53 роки - порівняно із середнім біологічним віком 57 років.

У зв'язку з цим фахівці виділили 8 ключових факторів здоров'я серця. Дослідники відзначили, що ті, хто набирає високі бали за цими факторами, в середньому на шість років біологічно молодші за свій фактичний вік.

Дотримання здорового режиму сну;

Не палити;

Регулярна фізична активність;

Дотримання здорового харчування;

Підтримка здорової ваги тіла;

Підтримка здорового рівня глюкози в крові;

Підтримка здорового рівня холестерину;

Підтримання здорового кров'яного тиску.

Після оцінки всіх восьми маркерів люди отримували оцінку високого, середнього або низького здоров'я серця. "Ці результати допомагають нам зрозуміти зв'язок між хронологічним віком і біологічним, а також те, як дотримання звичок здорового способу життя може допомогти нам жити довше", - прокоментував один з авторів дослідження Дональд М.Ллойд-Джонс.

Здоров'я серця

Поколювання в кінцівках може свідчити про небезпечний рівень холестерину в організмі. Останній пов'язаний з високим ризиком розвитку захворювань серця. Про це розповіли фахівці з медичного закладу Mayo Clinic. На поколювання в кінцівках пацієнти, як правило, починають скаржитися, коли жирові бляшки накопичуються в артеріях, що ведуть до мозку. При цьому поколювання не є прямим симптомом підвищеного рівня холестерину.

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