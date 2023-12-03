У вареному вигляді ці овочі принесуть більше користі організму.

Фахівці назвали п'ять овочів, які слід завжди готувати і вживати, щоб отримати повноцінне харчування і користь.

При цьому, як пише Food.ndtv, ці овочі корисніші у вареному вигляді. Перший з них шпинат. Це один з найкорисніших листових овочів.

Солодка картопля. Варіння солодкої картоплі зберігає більше бета-каротину і робить поживні речовини більш засвоюваними.

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Гриби містять велику кількість антиоксиданту ерготіонеїну, який виділяється під час приготування. Ці антиоксиданти допомагають розщеплювати "вільні радикали", що призводить до окислювального стресу в організмі.

Зелена квасоля містить лектини-сполуки, які можуть призвести до різних проблем з травленням. Приготування їжі не тільки нейтралізує лектини, але також покращує смак, засвоюваність і вміст антиоксидантів.

Приготування баклажанів на пару дозволяє їх поживним компонентам зв'язуватися разом з жовчними кислотами, що дозволяє печінці легше розщеплювати холестерин і зменшувати його присутність в кровотоці.

Інші новини про овочі

Коли починається розмова про те, які продукти не можна їсти сирими, з'ясовується, що не всі овочі варто вживати в їжу без термообробки. Продукти, які не пройшли термічну обробку, не варто їсти людям з проблемним кишечником або шлунком.

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