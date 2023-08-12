Він зазначив, що їх всього два і вони дуже прості.

Відомий західний доктор Майкл Мослі рекомендував "дійсно просту" вправу, яка може зберегти хребет, як у 25-річної людини.

Він зазначив, що вправа, яка займе всього дві хвилини на день, може зберегти молодість хребта, а також принести користь м'язам і мозку, передає Express. Загалом, для зменшення ризику остеопорозу Мослі поділився двома порадами - включити віджимання та присідання у свій розпорядок дня.

"Це дійсно хороші і прості вправи. Якщо ти збираєшся щось робити, роби це", - закликав лікар. Він також повідомив, що робить їх щоранку зі своєю дружиною Клер, яка працює лікарем загальної практики.

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"Ми робимо кілька простих віджимань і присідань - це дуже добре для м'язів, а також для мозку, тому що ви отримуєте великий приплив кисню до вашого мозку, коли робите це", - пояснив лікар.

Ще одна частина тіла, де ці "дійсно прості" вправи можуть мати значення - це хребет. "Нещодавно я перевірив хребет, мені 66 років, і у мене хребет 25-річного віку. Тому, що я роблю віджимання. І я не так давно ними займаюся", - навів приклад медик.

Лікар сказав, що він робить цю вправу протягом 10 років в дуже невеликих кількостях з плином часу і нарощує його. Тепер він може зробити від 35 до 40 віджимань.

"Це дуже просто, ви встаєте з ліжка і робите це... ви починаєте поступово, повільно. Вам не потрібно робити правильні віджимання... просто на колінах, роблячи щось просте", - пояснив він.

Лікар сказав, що він робить близько 20 віджимань і 20 присідань, що займає близько двох хвилин на день.

Хребет людини

Дослідники з дитячої лікарні Лос-Анджелеса проаналізували дані 70 здорових доношених немовлят (35 дівчаток і 35 хлопчиків) і виявили, що у дівчаток розміри поперечного перерізу були на 10,6% менші, ніж у хлопчиків. На думку дослідників, менші розміри поперечного перерізу хребців дозволяють жінкам адаптуватися до навантаження під час вагітності.

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