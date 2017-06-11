Житомирські прикордонники виявили на кордоні з Білоруссю психотропні речовини
Вчора, в пункті пропуску «Виступовичі» прикордонники відділу «Овруч» Житомирського загону спільно з співробітниками Житомирської митниці ДФС виявили у двох іноземців, які прямували через кордон, медичні препарати з вмістом психотропних речовин.
Житомирські прикордонники виявили на кордоні з Білоруссю психотропні речовини.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук.
За його словами, вчора, в пункті пропуску «Виступовичі» прикордонники відділу «Овруч» Житомирського загону спільно з співробітниками Житомирської митниці ДФС виявили у двох іноземців, які прямували через кордон, медичні препарати з вмістом психотропних речовин.
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Так, під час прикордонно-митного оформлення транспортного засобу «Volkswagen» під керуванням громадянина Білорусії, правоохоронці в салоні автомобіля в ніші дверей виявили 18 пігулок психотропної дії «Грандаксин тофизопам».
Також вчора в ході перевірки рейсового автобусу, який прямував з Молдови до Росії, митники та прикордонники виявили під час огляду особистих речей пасажирів пігулки «Rivotril» та «Grandaxin», що містять психотропні речовини загальною кількістю 100 штук. Їх в жіночій сумочці везла громадянка Молдови.
Наразі правопорушники притягнуті до відповідальності за встановленим порядком.