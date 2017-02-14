У Києві СБУ перекрила канал постачання екстазі до України

У Києві співробітники Служби безпеки України ліквідували контрабандний канал постачання особливо небезпечного психотропу МДМА (екстазі) з однієї з європейських країн.

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Як повідомили у прес-центрі СБУ, наркоділок систематично замовляв наркотики з-за кордону через Інтернет.

«Доставку зловмисник замовляв не до столиці, а до Чернігова, звідки родом і де був зареєстрований», - уточнили у відомстві.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у приміщенні одного з поштових відділень Чернігова під час отримання чергової посилки із сотнею пігулок екстазі.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У СБУ нагадали, що наприкінці січня співробітники спецслужби припинили у Києві діяльність потужного наркоугруповання, що ввозило до України кокаїн та психотропи.