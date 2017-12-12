В Одесі учасника акції проти забудови Літнього театру Стерненка підозрюють у "кришуванні" наркоточок

В Одесі учасника акції проти забудови Літнього театру, яка відбулася 18 листопада в Міському саду, колишнього лідера місцевого «Правого сектору» Сергія Стерненка правоохоронці підозрюють у так званому «кришуванні» наркоточок.

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Як повідомив журналістам сам Стерненко, сьогодні, 12 грудня, в Київському відділі поліції Одеси йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 і ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Стерненко припускає, що у вівторок йому оберуть запобіжний захід.

При цьому він стверджує, що правоохоронці «йдуть ва-банк, фабрикуючи нові кримінальні провадження проти активістів».

«Вважаю це продовженням політичних репресій, аби помститися за мою активну опозицію до нинішньої влади в Одесі. Особливо, зважаючи на те, що інкримінований мені «злочин» датується 2014 роком, а провадження проти мене було відкрито 29 листопада 2017-го», - заявив Стерненко.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, йдеться про нібито причетність Стерненка до незаконної діяльності злочинної групи, яка займалася збутом особливо небезпечних психотропних речовин через мережу магазинів «Поплавок». Відзначається, що п'ятьох фігурантів «злочинної схеми» вже визнано винними і засуджено до позбавлення волі на строк до п'яти років.

Один із засуджених пояснив, що йому нібито надходила команда вирішити питання з «Правим сектором», бо його учасники збираються громити «точки», в яких реалізуються наркотичні суміші. Нібито телефонував чоловік, який представився Стерненком і заявив, що з кожної з восьми «точок» потрібно платити 1 тис. доларів на місяць. І гроші нібито було передано.

При цьому представник відомства не зміг відповісти, чому впродовж кількох років «справі про кришування» не давали ходу.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Апеляційний суд Одеської області відпустив під особисте зобов'язання активіста Стерненка, затриманого і заарештованого через участь в акції протесту проти забудови Літнього театру і вирубки понад 100 дерев, що відбулася 18 листопада в Міському саду, коли під час зіткнень з правоохоронцями постраждав начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області генерал Дмитро Головін. У поліції тоді заявили, що в результаті зіткнень постраждали більш як 20 правоохоронців, зокрема й Головін, якому розбили голову.

23 листопада Приморський райсуд Одеси на два місяці заарештував без права внесення застави лідера громадської організації «Вуличний фронт» Дем'яна Ганула, якого звинувачують в організації й участі в масових заворушеннях під час акції протесту в Міському саду. Апеляційний суд Одеської області 5 грудня змінив йому запобіжний захід на тримання під вартою.

24 листопада той самий суд заарештував активіста Стерненка на два місяці з альтернативою застави у більш ніж 600 тисяч гривень, які вніс голова Одеської ОДА Степанов. 27 листопада суд взяв під цілодобовий домашній арешт активіста Ігоря Бея, який підозрюється, в тому числі, в завданні травми Головіну, але 6 грудня даний запобіжний захід пом'якшено апеляційною інстанцією. Зокрема, Бей має перебувати під домашнім арештом з 22.00 до 7.00.