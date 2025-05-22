Ветеран зовнішньої розвідки не виключає, що це могли бути й розбірки криміналітету.

Колишній український політик Андрій Портнов почувався у безпеці, його вбивство викликає багато запитань.

Таку думку в етері "Київ 24" висловив Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, експерт з питань національної безпеки. Відповідаючи на запитання щодо того, хто міг вбити Портнова, і чи дійсно це схоже на стиль російського криміналітету, він зауважив, що може йтися як про політичний, так і про бізнесовий та кримінальний аспекти:

"І зараз вирішують питання, чи це політичне вбивство, чи це розбірки криміналітету. Тому що Портнов був серйозно вмонтований в бізнесові справи і в справи, які стосуються і політики, фінансування цієї політики, і все таке інше".

Він також зазначив, що подібні діячі можуть бути в полі зору, перш за все, спецслужб Російської Федерації, і що Росія сама може сама провокувати такі акції, щоб когось звинуватити. Крім того, схоже, що охорони у Портнова не було.

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"Те, що він не відчував якоїсь загрози і не найняв чи не залучив якусь охорону для себе, - це теж зайве свідчення того, що він відчував певну безпеку… І зрозуміло, що це все викликає багато запитань. Тому що, як правило, люди такого рівня там мають якісь безпекові подушки для того, щоб відчувати себе більш-менш комфортно і в безпеці", - сказав Богдан.

Саме том, підкреслив він, ця ситуація викликає багато запитань. Зокрема, з точки зору того, наскільки Портнов відчував загрозу фізичного усунення і наскільки він був "вмонтований" в бізнес-середовище європейських країн і Російської Федерації.

Вбивство Портнова

Як відомо, з 2010 по 2014 рік Портнов обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України в часи Віктора Януковича, де відповідав за питання судової системи та правової політики.

Його вважали сірим кардиналом режиму Януковича. Портнов відповідав за юридично-правове забезпечення функціонування режиму, зокрема за юридичну основу репресій проти опозиції.

Вранці 21 травня 2025 року з'явилася інформація, що Портнова застрелили поблизу Мадрида. Він отримав чотири вогнепальні поранення в груди й одне - в голову.

За даним іспанських медіа, Портнов щойно залишив двох дочок у школі і вже збирався сісти в чорний Mercedes, коли до нього підійшли двоє чи троє нападників і зробили п'ять пострілів, щонайменше три з яких влучили в нього. Один з них був смертельним - в потилицю.

Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник Збройних сил України в запасі зауважив, що за вбивством Портнова може стояти хто завгодно - він нажив занадто багато ворогів.

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