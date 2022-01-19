Адвокат обвинуваченого просила застосувати щодо нього домашній арешт.

Червонозаводський районний суд Харкова ще на два місяці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 16-річному водію Infiniti Миколі Харківському, який обвинувачується у скоєнні смертельної ДТП 26 жовтня 2021 року.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook юридичної компанії "Міллер", співробітники якої представляють інтереси потерпілої сторони.

"Обвинувачений у смертельній ДТП у Харкові залишиться у СІЗО. Суд продовжив Харківському строк тримання під вартою до 19 березня без права на заставу", - йдеться у повідомленні.

Під час засідання прокурор клопотав про продовження Харківському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. Адвокат обвинуваченого просила застосувати щодо нього домашній арешт.

Перед ухваленням рішення про запобіжний захід адвокат Харківського Інна Данилова заявила про клопотання щодо проведення засідання у закритому режимі. Вона мотивувала це тим, що її підзахисний є неповнолітньою собою, а також через надходження на її адресу погроз у зв’язку з участю у процесі.

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Кривава ДТП за участю 16-річного мажора Миколи Харківського