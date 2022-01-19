Червонозаводський районний суд Харкова ще на два місяці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 16-річному водію Infiniti Миколі Харківському, який обвинувачується у скоєнні смертельної ДТП 26 жовтня 2021 року.
Про це повідомляється на сторінці у Facebook юридичної компанії "Міллер", співробітники якої представляють інтереси потерпілої сторони.
"Обвинувачений у смертельній ДТП у Харкові залишиться у СІЗО. Суд продовжив Харківському строк тримання під вартою до 19 березня без права на заставу", - йдеться у повідомленні.
Під час засідання прокурор клопотав про продовження Харківському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. Адвокат обвинуваченого просила застосувати щодо нього домашній арешт.
Перед ухваленням рішення про запобіжний захід адвокат Харківського Інна Данилова заявила про клопотання щодо проведення засідання у закритому режимі. Вона мотивувала це тим, що її підзахисний є неповнолітньою собою, а також через надходження на її адресу погроз у зв’язку з участю у процесі.
Читайте такожХарківський "мажор" нахамив родині загиблого в ДТП прямо в залі суду (відео)Однак суд відмовив захисниці Харківського у задоволенні вказаного клопотання, задовольнивши його у частині щодо забезпечення безпеки адвоката Данилової – особистою охороною та засобами сповіщення про небезпеку.
Кривава ДТП за участю 16-річного мажора Миколи Харківського
- 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo. В результаті аварії 58 – річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti-двох юнаків 19 років і 16-річну дівчину з важкими травмами госпіталізували.
- Водія Infiniti затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.
- В ході досудового розслідування було проведено кілька експертиз, які, зокрема, підтверджують факт осудності Харківського, а також те, що саме він перебував за кермом Infiniti. Крім того, встановлена швидкість руху цього авто на момент ДТП - 180 км/год.
- Перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував до поліції та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.
- Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент ДТП автомобіль Infiniti перебував у справному стані, в тому числі гальмівна і керуюча системи.
- Водієві Infiniti загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.
- Також у прокуратурі зазначають, що наразі проводиться слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 Кримінального кодексу).
- Крім того, в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 1, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу).