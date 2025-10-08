Tesla представила свої найдешевші електромобілі: скільки вони коштують

З урізаних версій Tesla прибрала багато стандартних опцій.

Американський виробник електромобілів Tesla представив свої найдоступніші автомобілі − Model Y Standard і Model 3 Standard, повідомила пресслужба компанії в соцмережі Х.

За словами фахівців, Model 3 Standard і Model Y Standard базуються на оновлених моделях, відомих як Highland і Juniper. При цьому з урізаних версій Tesla прибрала багато стандартних опцій.

Це стосується, зокрема, функції допомоги водієві Autosteer, підігріву сидінь, сенсорного екрана для задніх пасажирів, а також адаптивних фар і FM/AM радіо. Запас ходу нових автомобілів становить приблизно 515 кілометрів.

Model Y Standard коштує 39 990 доларів, а Model 3 Standard – 36 990 доларів. Це доволі суттєва економія. Для порівняння, ціна Model 3 Premium становить 42 490 доларів, тоді як Model Y Premium обійдеться у 44 990 доларів. Втім, нові версії коштують все одно більше, ніж раніше планувалося.

Нагадаємо, керівник Tesla Ілон Маск багато років обіцяв, що компанія випустить електрокари, які коштуватимуть 25 тисяч доларів. Пізніше він почав гальмувати розробку дешевшого електромобіля, а також сумнівався в тому, що виробництво такого авто в принципі необхідне.

Рішення випустити дешевші моделі Model 3 і Model Y пов'язують з падінням попиту на електромобілі Tesla у цьому році. Наприклад, у другому кварталі компанія Маска продала трохи більше 384 тисячі авто – на 13,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас у третьому кварталі відбулося зростання продажів, що зумовлено прискоренням покупок електромобілів перед завершенням дії федерального податкового кредиту у США.

Повністю електричні авто вперше стали найпопулярнішими в Україні, тоді як бензинові автомобілі опинилися на другій позиції. Найпопулярнішим серед електромобілів виявився Volkswagen ID. UNYX.

Основна кількість реалізованих у вересні електромобілів виявилася легковими авто. Їх загальна кількість становила майже 9 тисяч одиниць, з яких 6,7 тис. вживані авто, а 2,2 тис. – нові.

