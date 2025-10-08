Новий "роздутий" варіант "Нептуна" з опуклими баками може збільшити дальність і розширити ударні можливості України

Україна продемонструвала нову версію крилатої ракети "Нептун" з помітними опуклостями на корпусі, які, як припускають, можуть містити додаткові паливні баки для збільшення дальності польоту. TWZ проаналізував, які переваги і недоліки так званого "Пузатого Нептуна".

Базова версія "Нептуна" (Р-360) — переважно протикорабельна ракета з максимальною заявленою дальністю 300 км за даними КБ "Луч". Існує також оптимізована для наземних атак версія з наведенням на базі GPS/INS та інфрачервоним датчиком, яка, за повідомленнями, має дальність щонайменше 360 км. Окремо згадується "Довгий Нептун" (РК-360Л) із максимальною дальністю 1000 км — ця версія зовні дуже відрізняється від попередніх.

Новий варіант має два помітні виступи по обидва боки носової частини корпусу перед основними стабілізаторами. Хоча їхнє призначення офіційно не встановлене, імовірним поясненням автори матеріалу називають додаткові паливні баки — простий спосіб розширити досяжність без радикальних змін конструкції. Також припускають, що це могло б компенсувати додаткову вагу корисного навантаження, але вважають це менш імовірним.

Корпус "Нептуна" має внутрішнє компонування, схоже на радянську Х-35: елементи навігації та авіоніки розташовані в середній секції, бойова частина — перед нею, а головка самонаведення — у носовій частині.

Розширення дальності базової версії "Нептун" може заповнити нішу між оригінальною ракетою та довгопротяжною РК-360Л, надаючи Україні додаткові можливості для ураження морських та наземних цілей. Існуючі "Нептуни" уже використовуються для ударів по цілях у Росії. Військово-морські сили України, за словами речника Дмитра Плетенчука, минулого року вразили понад 50 російських цілей ракетами серії "Нептун".

Розширення сімейства "Нептун" також корелює зі стратегією України збільшити власне виробництво озброєнь: президент Володимир Зеленський ставить за мету виробляти 50% боєприпасів, що використовуються на передовій, всередині країни до кінця року, причому іноземні партнерства мають допомогти в досягненні цієї мети.

"Пузатий Нептун" - що відомо

На виставці представникам НАТО можливостей українського ОПК показали нову версію крилатої ракети "Нептун", про яку до цього не було відомо у відкритих джерелах. Конструкція ракети може бути повʼязана з додаванням паливних баків, що дозволяє збільшити дальність її польоту.

Натомість капітан 1-го рангу у запасі, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко заувадив, що конструкція нової версії крилатої ракети "Нептун" або "Пузатий Нептун" має низку питань.

"Відверто кажучи, це трохи комічне фото таке. Я жодного разу не бачив ракету крилату з такими напливами в носовій частині. Іноді бувають такі напливи в кормовій частині. Це схоже на прямоточний двигун. Такі, наприклад, намиви на ракетах "Москіт" або "Онікс". Але тут, що вони роблять в носовій частині, це дуже цікаво", – сказав Риженко.

