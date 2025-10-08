OSINT-дослідник Jompy дійшов висновку, що російська армія вичерпала понад половину запасів бронетехніки та артилерії, які перебували на базах зберігання.

Росія вичерпала понад половину запасів бронетехніки та артилерії, заявив OSINT-дослідник Jompy, проаналізувавши супутникові знімки та відкриті дані.

Для ведення війни проти України росіяни відновили 4 799 танків із 7 342 довоєнних, залишивши на складах лише 19% від довоєнної кількості машин. Серед відновлених найчастіше згадуються Т-80Б/БВ — 1 409 одиниць, Т-72Б — 1 251 машина, та Т-62 — 1 048 одиниць.

Водночас відновлення більш сучасних зразків відбувається значно повільніше. Зокрема, за дослідженням із баз зберігання знято:

Т-90 — 112 зі 112 довоєнних одиниць;

Т-80У/УД — 111 зі 193;

Т-72 "Урал"/А — 582 з 1 142;

Т-64 — 110 з 752;

Т-54/55 — 176 з 313.

Подібна ситуація спостерігається і з бойовими машинами піхоти: з довоєнних 7 121 БМП-1/2/3 на базах зберігання росіяни вже відновили 4 999 одиниць, що, за даними дослідника, становить лише 16% від початкових залишків.

Суттєво спорожніли й склади артилерії. Із довоєнних 23 602 одиниць (включно з мінометами та зенітною артилерією) на базах залишилося близько 39%: відновлено 14 486 одиниць.

Серед реактивних систем залпового вогню мобілізовано:

БМ-30 "Смерч" — 29 з 43 одиниць;

БМ-22 "Ураган" — 234 з 472;

БМ-21 "Град" — 1 027 з 1 068.

Загалом, за підрахунками Jompy, на складах Росії залишилося лише 18% реактивної артилерії від довоєнного рівня у 1 583 системи.

Бази зберігання бронетранспортерів також значно спорожніли — їхній залишок становить лише 39% від довоєнної кількості. Із 11 198 одиниць росіяни мобілізували 6 161 бронетранспортер різних типів, серед яких БТР-60/70/80, БТР-50, БРДМ-2, МТ-ЛБ та МТ-ЛБу.

Дослідник зазначає, що така кількість техніки, яка зникла з баз зберігання, не дивує: російська армія стикається з великими втратами бойових машин різних типів. Значна частина втрат пов’язана з ураженням безпілотними комплексами, особливо при масовому застосуванні, оскільки бойові машини піхоти та бронетранспортери становлять основний засіб штурмових дій ворога.

Водночас Jompy фіксує випадки, коли росіяни пересаджуються з бойової техніки на цивільні автомобілі й ідуть у наступ — явище, яке дослідник пов’язує з ймовірною обмеженою доступністю справної бойової техніки.

У березні цього року OSINT-дослідник Річард Верекер заявив, що у російській армії, ймовірно, закінчуються танки Т-72, які до того складали основу танкового парку ЗС РФ. Він звернув увагу, що за останні місяці втрати Т-72 почали стрімко знижуватися і до березня впали практично до нуля.

Наприкінці серпня через масштабні безповоротні втрати озброєння та військової техніки Росія почала масового розконсервовувати застарілі бойові машини, зокрема танки типу Т-62.

