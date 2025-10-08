Швидка адаптація тактик, безпілотників і озброєнь ускладнює ситуацію для України.

Москва здобула здатність робити висновки з власних помилок на українському фронті і швидко адаптуватися. За кілька років російські збройні сили перетворилися з організації, що помиляється на полі бою, на "організацію, що навчається", пише Foreign Affairs.

На початку війни багато західних спостерігачів помилково вважали, що Росія швидко здолає опір — натомість її війська зазнали поразок і були відкинуті. Потім деякі експерти прогнозували крах російської армії після контрнаступів України, але ці очікування теж виявилися передчасними. Москва змогла відновити просування.

Ключова зміна полягає в тому, що з 2022 року російське командування почало систематично вивчати операційний досвід, інституціоналізувати уроки та поширювати їх по всій оборонній екосистемі — від заводів і дослідницьких центрів до університетів і підрозділів на передовій.

У результаті Росія впровадила нові тактики і покращила озброєння: підвищила ефективність застосування безпілотників для розвідки й ураження, створила вдосконалені ракети та міцніші броньовані системи, надала більшу ініціативу молодшим командирам і закріпила ці практики в навчальних програмах і бойових посібниках. Те, що раніше вважалося слабкістю ворога, перетворилося на одну з його переваг.

Видання пише, що через ці зміни Україна, ймовірно, зіткнеться з"і ще більшими руйнуваннями в найближчі місяці":

"Україні доведеться боротися зі швидшими та численнішими атаками російських безпілотників, що призведе до більшої шкоди містам, цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі. Більша кількість ракет пройде крізь оборону України. Десять миль, що ведуть до лінії фронту, які вже й так дуже небезпечні, стануть ще небезпечнішими та важкими для подолання. Ці зміни можуть не призвести до жодних драматичних проривів для Росії завдяки обороні України та масштабним атакам безпілотників та артилерії. Але вони означають, що Москва може продовжувати обмінювати життя своїх солдатів на повільні здобутки на Донбасі, сподіваючись, що НАТО втомиться від конфлікту".

Водночас журнал наголошує, що в адаптаціях Росії залишаються суттєві межі: міжнародні санкції, проблеми з доступом до критичних ресурсів, труднощі з виробництвом сучасного обладнання, кадрові слабкості та дисципліна. Для успішної і довгострокової перебудови російським військам знадобляться стабільне фінансування, доступ до матеріалів і досвідчені ветерани.

Москва вже ділиться набутими уроками з такими партнерами, як Китай, Іран і Північна Корея. Саме тому США та європейські столиці повинні не відвертатися від війни в Україні, а активно вивчати російський досвід і адаптувати власні підходи. Інакше Захід ризикує відстати в ключових сферах, зокрема в бойовому застосуванні безпілотників.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін назвав правильними рішення, прийняті в 2022 році стосовно повномасштабного вторгнення в Україну. Очільник Кремля заявив, що наразі стратегічна ініціатива повністю залишається за російськими окупантами на полі бою.

Натомість мирні переговори поки на паузі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Путіним в вівторок, 7 жовтня, закликав активізувати дипломатичні зусилля, щоб війну в Україні було завершено.

