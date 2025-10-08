Проєкт називають одним із найшвидших запусків оборонного виробництва в історії Нідерландів.

У Нідерландах на майданчику компанії VDL запустили масштабне виробництво наземних і повітряних дронів та військових енергетичних систем, призначених для потреб національної армії та ЗСУ.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на Defensemirror. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підписав угоди з учасниками проєкту - компаніями Milrem Robotics, Tulip Tech та DeltaQuad та охарактеризував запуск як необхідне прискорення обороноздатності на тлі війни в Україні.

Проєкт називають одним із найшвидших запусків оборонного виробництва в історії Нідерландів: перші виробничі лінії почали роботу за кілька місяців замість звичайних років.

Міністерство оборони орендувало 120 тис. кв м виробничих площ, де існуюча інфраструктура дозволила негайно розгорнути випуск продукції. Партнерство між Міноборони та VDL розраховане щонайменше на 10 років, а додаткові лінії планують запускати впродовж найближчих місяців.

Проєкт має стратегічне значення для Нідерландів - він знижуватиме залежність від іноземних постачальників і підвищуватиме автономію у виробництві військової техніки.

Йдеться, що обладнання, що сходить із ліній - від дронів до енергетичних систем - сприятиме підтримці ЗСУ.

Випуск зброї в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що на фронті понад 40% зброї ЗСУ вироблена в Україні або з Україною. За його словами, завдання для всіх задіяних у цьому процесі українських інституцій – довести цей показник до 50% зброї на фронті на кінець року.

Зеленський тоді зазначав, що Україна змогла рекордно швидко і якісно налагодити виробництво артилерії - тільки САУ "Богдана" щомісячно виробляється 40 одиниць.

