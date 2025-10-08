Військовий відзначив злагоджену роботу операторів БпЛА та штурмових груп.

Під час звільнення села Січневе Дніпропетровської області 141-ша окрема механізована бригада втратила двох своїх бійців. Тим часом втрати ворога тут становлять 50 військових. Також 8 окупантів було захоплено в полон, а 30 змогли втекти. Про це розповів начальник відділення безпілотних систем бригади Юрій "BEARD" в етері Еспресо.

"Це дуже велика й титанічна праця. Важливі всі деталі того, як має відбуватись відбиття населеного пункту. Наша бригада вже переходить на нові стандарти, ми застосовуємо нові технології, БПЛА та засоби злагодження", - зазначив начальник віддідення.

За його словами, саме завдяки якісній підготовці та технічним засобам українським військовим вдалось успішно зачистити Січневе від окупантів.

"Спочатку цієї операції ми працювали дронами для виявлення противника. Потім також за допомогою БпЛА завдали максимального вогневого ураження противнику - і далі наша штурмова група приходить й проводить зачистку", - поділився "BEARD".

Військовий також відзначив злагоджену роботу операторів БпЛА та штурмових груп. Він наголосив, що розвідка й вогневе ураження ворога за допомогою дронів сприяли зменшенню втрат серед особового складу підрозділу.

"На жаль, під час звільнення Січневого ми мали втрати. Ми втратили двох наших побратимів. Це були дуже хороші хлопці. Втрати противника склали 50 росіян, ще 8 було взято в полон. Також ще 30 росіян змогли втекти з цього населеного пункту", - розповів він.

Звільнення Січневого

Як повідомляв раніше УНІАН, ЗСУ у вересні зачистили чотири населені пункти на Дніпропетровщині. За даними аналітиків DeepState, це Соснівка, Хороше, Новоселівка та Січневе. "З наших джерел стало відомо, що у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225-ого окремого штурмового полку зачистили відразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141-ша окрема механізована бригада", - розповідали вони на початку жовтня.

А 7 жовтня ЗСУ показали звільнення Січневого на Дніпропетровщині. На відео, яке опублікували бійці 141-ї окремої механізованої бригади, були показані їхні успішні штурмові дії в цьому населеному пункті.

