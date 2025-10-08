Частка електроенергії з відновлювальних джерел у світі зросла до 34,3%.

У першому півріччі 2025 року у світі було вироблено більше електроенергії з відновлювальних джерел - тобто сонця та вітру, - аніж з вугілля, що символізує історичні зміни у світовій енергетиці.

Про це свідчать дані зі звіту глобального аналітичного центру з енергетики Інституту Ембера

У звіті констатується, що, у першому півріччі цього року виробництво електроенергії з відновлювальних джерел зросло на 363 ТВт-год або на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, склавши 5,072 ТВт-год. Відповідно, зросла і частка "чистої" електроенергії у світовому виробництві струму – з 32,7% до 34,3%.

Світовим рекордсменом зі зростання виробництва електроенергії з відновлювальних джерел став Китай. Зазначається, що виробництво сонячної енергії у КНР зросло на 168 ТВт-год або на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що становить 55% світового приросту сонячної енергії.

Вітрогенерація у Піднебесній, за звітний період, збільшилася на 79 ТВт-год або на 16%, що більш ніж удвічі перевищує середній світовий показник у 7,7%. Аналітики зазначають, що Пекін побудував сонячних та вітрових електростанцій більше, ніж решта країн.

При цьому обсяг виробництва електроенергії з вугілля, за звітній період знизився на на 31 ТВт-год, або 0,6%, до 4 896 ТВт-год. Відповідно, частка електроенергії з вугільних електростанцій у світі знизилася до 33,1% (у першому півріччі 2024 року було 34,2%).

Водночас, у світі зазначається, що Європа та США досі значною мірою покладаються на викопне паливо.

Енергореволюція Китая - головні новини

Хоча Китай періодично скуповує нафту у резерви, Піднебесна активно розвиває виробництво електроенергії з альтернативних джерел. Зокрема, Китай розпочав будівництво "Великої сонячної стіни", яка простягатиметься на 400 кілометрів у пустелі Кубуці в Монголії. Очікується, що проєкт вироблятиме 100 ГВт сонячної енергії до 2030 року.

У серпні 2025 року китайські інженери представили прототип плавучої вітрової турбіни, яка, за їхніми словами, встановила рекорд із виробництва електроенергії та може започаткувати нову еру у сфері відновлюваних джерел енергії.

