Зазначається, що ніхто зі співробітників компанії не постраждав.

Російська окупаційна армія вдарила ракетами по заводу виробника хумусу Yofi. Компанія оголосила про тимчасову зупинку роботи.

Про це пресслужба компанії повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Нещодавно з нами трапилася сумна подія. Ворог, із яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу. Слава Богу, ніхто не постраждав - люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання. Однак виробництво отримало значні пошкодження, і ми були змушені тимчасово призупинити поставки", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що компанія планує вже за місяць відновити постачання продукції.

"Ворогу не вдасться зломити нашу волю. Ми віддані своїй місії і безперервно працюємо над відновленням виробництва", - зазначили в Yofi.

Варто зазначити, що виробництво хумусу Yofi стартувало в Україні 2010 року. За даними Forbes Україна, компанія займає близько 70% ринку. На рік виробляють 1200 тонн продукції.

Удар Росії по заводу в Мукачеві - головні новини

У ніч на 21 серпня російські війська атакували місто Мукачево Закарпатської області. Внаслідок ворожої атаки постраждало одне з підприємств.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький розповів, що дві ракети морського базування типу "Калібр" поцілили в підприємство з іноземними інвестиціями. Пізніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга уточнив, що російська ракета поцілила в американський завод із виробництва електроніки.

