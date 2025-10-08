У вересні вітчизняний автопарк поповнили майже 9,2 тисячі автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) – це на 114% більше, ніж торік. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".
Основна кількість реалізованих за місяць електрокарів виявилася легковими авто, загальна кількість яких становила 8967 одиниць. З них 6706 машин були уживаними (+104%), тоді як 2261 – новими (+160%).
Якщо казати про 223 комерційних електромобілів вересня, то з них новими виявилися лише 46 авто. Варто також додати, що у минулому місяці на дороги нашої країни вийшли два нових електробуси.
ТОП-5 найпопулярніших нових електромобілів:
- Volkswagen ID. UNYX – 432 одиниці;
- BYD Song Plus – 276;
- BYD Leopard 3 – 150;
- Honda eNS1 – 143;
- Zeekr 7X – 128.
ТОП-5 найпопулярніших імпортованих електромобілів:
- Tesla Model Y – 929 одиниць;
- Tesla Model 3 – 738;
- Nissan Leaf – 651;
- Kia Niro – 431;
- Renault ZOE – 311.
Ринок електромобілів – останні новини
Найбільшим попитом на ринку внутрішніх перепродажів електромобілів у вересні користувалися Nissan Leaf (перше місце), а також Tesla Model 3 і Tesla Model Y. Фахівці пояснюють це тим, що для багатьох Leaf виступає як "перший крок" у світ електричних машин.
Також повідомлялося, що минулого місяця електрокари випередили за популярністю бензинові автомобілі на ринку нових авто. На третьому місці за популярністю опинилися гібриди.