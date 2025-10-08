Серед нових машин найпопулярнішим виявився Volkswagen ID. UNYX, тоді як серед вживаних на першому місці опинилася Tesla Model Y.

У вересні вітчизняний автопарк поповнили майже 9,2 тисячі автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) – це на 114% більше, ніж торік. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".

Основна кількість реалізованих за місяць електрокарів виявилася легковими авто, загальна кількість яких становила 8967 одиниць. З них 6706 машин були уживаними (+104%), тоді як 2261 – новими (+160%).

Якщо казати про 223 комерційних електромобілів вересня, то з них новими виявилися лише 46 авто. Варто також додати, що у минулому місяці на дороги нашої країни вийшли два нових електробуси.

ТОП-5 найпопулярніших нових електромобілів:

Volkswagen ID. UNYX – 432 одиниці;

BYD Song Plus – 276;

BYD Leopard 3 – 150;

Honda eNS1 – 143;

Zeekr 7X – 128.

ТОП-5 найпопулярніших імпортованих електромобілів:

Tesla Model Y – 929 одиниць;

Tesla Model 3 – 738;

Nissan Leaf – 651;

Kia Niro – 431;

Renault ZOE – 311.

Ринок електромобілів – останні новини

Найбільшим попитом на ринку внутрішніх перепродажів електромобілів у вересні користувалися Nissan Leaf (перше місце), а також Tesla Model 3 і Tesla Model Y. Фахівці пояснюють це тим, що для багатьох Leaf виступає як "перший крок" у світ електричних машин.

Також повідомлялося, що минулого місяця електрокари випередили за популярністю бензинові автомобілі на ринку нових авто. На третьому місці за популярністю опинилися гібриди.

