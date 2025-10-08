'ПриватБанк' ще більше знизив ціни на валюту: курс долара і євро 8 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 8 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 48,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 8 жовтня, подешевшав на 24 копійки і складає 48,54 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 8 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки. При цьому офіційний курс євро встановлено на рівні 48,17 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку і складає 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні, в свою чергу, подешевшав на 12 копійок і складає 48,63 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,97 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: