Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 47,97 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 8 жовтня, зріс на 1 копійку і складає 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 12 копійок і складає 48,63 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,97 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,23 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,60 грн/євро, а курс продажу - 48,33 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 8 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,17 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

8 жовтня долар наблизився до двомісячного максимуму. Фіскальні та економічні проблеми від Азіатсько-Тихоокеанського регіону до Європи вплинули на валюти країн-конкурентів з "Великої десятки".

Так, євро постраждав від політичної нестабільності у Франції, тоді як єна впала на тлі спекуляцій про те, що ймовірний новий лідер Японії може сприяти більшій фіскальній експансії та повільнішим темпам підвищення процентних ставок.

