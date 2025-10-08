Очікується, що частина молодих людей повернеться з-за кордону й укладатиме контракти.

Кількість охочих служити за контрактом у віці 18-25 років зменшилася, але прогнозується, що протягом 2-3 місяців динаміка покращиться.

Про це заявив начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий в етері Ранок.LIVE. "Помічаємо зменшення заявок в категорії 18-25", - сказав він.

Швидкий при цьому зауважив, що ситуація поки не вирівнялась, однак очікується, що протягом 2-3 місяців динаміка покращиться - частина молодих людей повернеться з-за кордону й укладатиме контракти.

Він також зазначив, що інших причин зниження інтересу до служби наразі не спостерігають. Перші військовослужбовці, які підписали контракти рік тому, незабаром завершать свій перший термін і поділяться досвідом, який, за словами представника бригади, є позитивним.

"Хлопці працюють, їм все подобається. Майже чотири місяці залишилось, і перші хлопці будуть закінчувати свій перший контракт, і ми вже зможемо отримати коментарі, як пройшов в них рік в Збройних силах України. Вони вже навчилися, вони вже виконують завдання, працюють все всім подобається", - розповів Швидкий.

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо дозволу виїзду за кордон чоловіків віком 18-22 років.

На українсько-польському кордоні з 28 серпня по 19 вересня було зареєстровано майже 53 тис. перевірок чоловіків, громадян України віком 18-22 років, з яких майже 40 тис. виїжджали до Польщі, а понад 13 тис. поверталися додому. Прикордонники зазначили, що ці цифри свідчать про кількість проведених перевірок, а не кількість осіб.

Також у відомстві не надали даних щодо того, скільки чоловіків у цій віковій категорії не змогли виїхати з України або Польщі.

