Дитина вибігла на лід і провалилася.

Поліція Чернігівщини розслідує обставини трагічної загибелі на воді чоловіка та дитини.

Як повідомили у відділі комунікацій поліції Чернігівської області, того дня до районного управління надійшло повідомлення, що в одному з сіл Киселівської громади у річці потонули літній чоловік та дитина.

Загиблими виявилися місцеві мешканці, 66-річний чоловік та його 7-річний онук. За словами свідків, хлопчик раптово вибіг на лід і провалився у воду. Дідусь намагався врятувати онука. На жаль, обоє загинули.

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Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

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