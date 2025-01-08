Поліція Чернігівщини розслідує обставини трагічної загибелі на воді чоловіка та дитини.
Як повідомили у відділі комунікацій поліції Чернігівської області, того дня до районного управління надійшло повідомлення, що в одному з сіл Киселівської громади у річці потонули літній чоловік та дитина.
Загиблими виявилися місцеві мешканці, 66-річний чоловік та його 7-річний онук. За словами свідків, хлопчик раптово вибіг на лід і провалився у воду. Дідусь намагався врятувати онука. На жаль, обоє загинули.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".