Дитину кілька годин розшукували працівники Національної поліції та місцеві жителі.

Увечері 15 лютого у селі Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області з річки Солона дістали тіло дитини - 6-річного хлопчика, який не повернувся додому.

Про це повідомили у ДСНС.

Дитину кілька годин розшукували співробітники Національної поліції та місцеві жителі. Зрештою о 20:00 правоохоронці повідомили на лінію "101", що тіло потонулої дитини виявили на поверхні водойми під кригою за 15 метрів від берега.

"Обставини події встановлюють правоохоронні органи. Підрозділи ДСНС не залучались", - зазначили рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого на Дніпропетровщині зник 6-річний Ярослав Гарат. На пошуки дитини в мережі почали збирати волонтерів. Згодом стало відомо, що хлопчика знайшли мертвим, однак щодо обставин смерті інформація не повідомлялася.

Раніше у Дніпрі з-під криги виловили мертвого підлітка. Водолази-рятувальники попередньо встановили, що під час спроби купання в річці двоє хлопців 2004 року народження провалилися під кригу на відстані 30 метрів від берега. Один із них вибрався на кригу, інший підліток зник під водою.

А у Херсонській області 42-річний охоронець яхт-клубу врятував з крижаної води Дніпра двох дітей. Чоловіка номінуватимуть на премію "Герой-рятівник року".

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