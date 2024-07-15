У порівнянні з минулим роком кількість загиблих дітей збільшилися.

Рятувальники оприлюднили дані, що шокують - в Україні лише за два дні на водоймах загинуло понад 60 людей, серед них – діти. Як повідомили у ДСНС, минулими вихідними на водоймах України загинули 66 осіб, серед них 10 неповнолітніх.

"Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях!", - наголошують у відомстві.

Йдеться, що 11 осіб, зокрема 4 дітей, вдалося врятувати.

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Наприклад, вчора вранці рятувальники залучались до пошукових робіт у селі Галицинове на Миколаївщині, де за інформацією від місцевих жителів зник в акваторії Бузького лиману чоловік, 1963 р.н. Після огляду водойми на відстані приблизно 150 м від берега виявлено його тіло.

Надвечір трагедія сталась вже у селі Сливине, де чоловік 1937 р. н. потонув під час купання у річці Південний Буг. Його тіло вилучили з водойми місцеві жителі.

Надзвичайна ситуація трапилася також у селі Старий Мартинів Івано-Франківського району.

"Повідомлення до рятувальників поступило від працівників поліції 14 липня увечері про те, що під час відпочинку на річці Дністер втопилося троє чоловіків: 1994, 2003 та 2004 р. н.", - розповіли у ДСНС.

Водолази обстежили 5600 кв. метрів дна річки, о 20:40 на відстані 10 метрів від берега знайдено тіло однієї загиблої особи, а о 22:00 на відстані близько 50 метрів від берега - тіла ще двох чоловіків.

Окрім того, на Одещині, у селі Сухий Лиман, під час купання пірнув у воду та зник чоловік, 1998 року народження. Вчора зранку водолази знайшли потопельника.

За даними ДСНС, загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 особи, з них – 76 діти.

"Закликаємо бути обережними під час відпочинку біля води: оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, не запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, пильнуйте дітей! І не забувайте - вода не лише освіжає у спеку, але і забирає життя", - підкреслюють рятувальники.

Виходячи зі статистики, цього року кількість загиблих на воді, зокрема дітей, збільшилася.

За даними ДСНС, станом на початок серпня 2023 року, в Україні було зафіксовано 675 загиблих у водоймах, у тому числі - 67 дітей. Йшлося, що для купання люди часто обирають зовсім непристосовані та незнайомі водойми, озера, штучні ставки. А ще – купання у стані алкогольного сп’яніння, віра у свої сили, самовільне перебування дітей на воді. Це - найчастіші причини трагедій.

Випадки з загибеллю дітей у воді

На Чернігівщині зник 2-річний хлопчик під час відпочинку з батьками на березі річки. За даними рятувальників, у річці Рать, що протікає біля села Крехаїв Остерської територіальної громади, хлопчик потонув ввечері – його змило течією. Для проведення пошукових робіт залучено 15 людей, 3 одиниці техніки та 2 човни. Згодом тіло хлопчика знайшли водолази.

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