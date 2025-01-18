Задокументовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього.

Чинному народному депутату України, який організував своїм знайомим незаконне переправлення через кордон під виглядом "водіїв", повідомлено про підозру.

Як зазначається у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань, починаючи з липня 2022 року народний депутат надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби України про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном.

"Задокументовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їхнього перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі", - йдеться у повідомленні.

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Інколи для закордонних поїздок йому було потрібно одночасно до п’ятьох водіїв. Підкреслюється, що троє з таких "драйверів" взагалі не повернулися до України.

Так, нардепу було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Крім того, депутату вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який буде подано для розгляду слідчим суддею.

Також у народного депутата та осіб, які в такий спосіб виїжджали за кордон, проводяться обшуки.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Костянтина Бондарєва з "Батьківщини", який є членом Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

Що ще відомо стосовно незаконного перетину кордону

Як повідомляв УНІАН, двоє жителів Закарпаття намагалися незаконно переправити через українсько-словацький кордон своїх земляків призовного віку, влившись у похоронну процесію воїна, який загинув на фронті.

Правопорушники навіть вивісили з вікна автомобіля, у якому везли порушників кордону, державний прапор. Утім, хитрощі переправників було викрито.

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