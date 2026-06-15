РФ втретє за час війни пошкодила Будинок органної і камерної музики у Дніпрі (фото, відео)

Через обстріл пошкоджено унікальний орган.

Внаслідок нічної атаки по Дніпру пошкоджено понад десять будівель, серед яких – Будинок органної і камерної музики, який вже втретє постраждав від обстрілів за час повномасштабної війни. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За його даними, у місті пошкоджено понад десяток будівель, зокрема й житлові багатоповерхівки, вибито більше 1,1 тис. вікон. Суттєво пошкоджена будівля 36-го ліцею. У класах понівечені стелі, двері та стіни.

Також Філатов поінформував про пошкодження Будинку органної і камерної музики.

"У Будинку органної і камерної музики, якому дістається вже втретє за час повномасштабної війни, серед найбільших збитків нині – пошматований унікальний орган. Єдиний не лише в Дніпрі, а й у чотирьох найближчих областях. Відновити його можуть лише німецькі фахівці. Якщо, звісно, зголосяться приїхати до Дніпра", - зазначив мер.

Він додав, що також потрощено будівлю фонду TAPS – частини американської міжнародної організації допомоги сім’ям загиблих воїнів, котру заснувала Бонні Керролл.

Окрім того, є руйнування інфраструктури електротранспорту.

Міський голова зауважив, що пораненим через атаку 64-річним чоловіком наразі опікуються у міській лікарні.

За інформацією ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, в обласному центрі пошкоджено підприємства, коледж, заклад культури та об’єкти інфраструктури. Рятувальники ліквідовують пожежі на місцях влучань.

Масована атака на Україну: що відомо

Вночі 15 червня армія РФ здійснила масовану атаку на Україну – під ударами опинилися Київ, Харків та Дніпро.

В столиці зафіксовані пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Внаслідок атаки сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври, а саме на даху Успенського собору. За даними мера Віталія Кличка, наразі відомо про п’ятьох загиблих у Києві.

В Харкові під час гасіння пожежі через повторну ворожу атаку загинули четверо рятувальників, ще дев’ятеро постраждали.

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