Ігнат назвав головну відмінність нічної атаки Росії по Україні

За словами військового, Силам оборони вдалося збити 5 із 6 "Цирконів", що є непоганим результатом.

Масована атака, які у ніч на 15 червня здійснила окупаційна армія РФ, відрізняється від тої, що була 2 червня тим, що замість крилатих ракет морського базування типу "Калібр" ворог запустив "Іскандери". Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що сьогоднішня атака дуже схожа на обстріл 2 червня.

"Мабуть, відрізняється тим, що не було крилатих ракет "Калібр", але замість них були крилаті "Іскандер-К"… Загалом – 70 ракет і 611 БПЛА різних типів. Серед них (засобів нападу – УНІАН) дуже відомі вже протикорабельні ракети "Циркон", які атакували з Криму, 34 балістичні ракети "Іскандер-М"…", - сказав Ігнат.

Відео дня

Він додав, що ворог запустив 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

"На жаль, проблемою для нас залишається досі балістика. Звісно, що її можуть збивати системи Patriot і цього разу з 34 ракет летіли по балістичних траєкторіях - Іскандер-М/С-400 – збито лише 15 – це результат доволі високий, як для такого характеру атаки. І з "Цирконів", які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет – один з найкращих результатів саме по цьому виду ракет", - підкреслив Ігнат.

Він додав, що станом на ранок, відомо, що Силам оборони вдалось збити 100% крилатих ракет, які ворог запустив по Україні.

На жаль, є влучання 20 ракет та 27 БПЛА у різних районах Києва, також балістика влучила у Харкові та Дніпрі, констатував Ігнат.

"Циркон" ракета - що відомом про атаку по Україні 15 червня

Як писав УНІАН, у ніч на 15 червня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Загалом було зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 611 БпЛА різних типів та 70 ракет, зокрема 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К.

Нагадаємо, вночі та вранці 2 червня окупанти завдали серйозних ударів по кількох областях України, основний удар був зосереджений на Києві. Тоді йшлося, що ця атака схожа на ту, яка була 24 травня. Особливість удару 2 червня – вели кількість балістики, у тому числі ворог використав "Циркони".

Вас також можуть зацікавити новини: