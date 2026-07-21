Замаскував вибухівку в каструлях: агент РФ планував подвійний теракт в Івано-Франківську

Вибухи мали прогриміти на парковці житлового комплексу, аби уразити якомога більше людей.

Завербований російськими спецслужбами чоловік намагався вчинити подвійний теракт у дворі житлового комплексу в центрі Івано-Франківська.

Як повідомляє Служба безпеки України, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб.

Правоохоронці встановили, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

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"Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з РФ обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв (СВП)", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, російські спецслужбісти дали агенту вказівку замаскувати СВП під кухонні каструлі. У кожну із ємностей він мав помістити по 6 кг вибухової речовини, під’єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого ураження. За інструкцією ворога фігурант мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику.

Як додали у спецслужбі, після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, "швидкої" і рятувальників росіяни планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнеллю, замасковану поруч.

В СБУ зазначили, що запобігли подвійному теракту, задокументували весь процес його підготовки і встановили співробітників спецслужб РФ, причетних до планування злочину.

В Одесі запобігли вбивству офіцера ВМС

У травні контррозвідка Служби безпеки запобігла резонансному теракту в Одесі – у місті затримано агента РФ, який намагався ліквідувати високопосадовця Військово-морських сил ЗСУ.

За задумом російських спецслужбістів, вбивство офіцера мало відбутися 9 травня, щоб створити вигідний Кремлю інформаційний фон для відзначення "Дня перемоги".

За даними слідства, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового та збирався розстріляти його з автомата. СБУ дізналася, що зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір’я. Співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО "Альфа" зірвали замах і затримали кілера 8 травня.

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