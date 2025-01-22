Усього встановлено і ідентифіковано 10 учасників конфлікту, поліція розгляне можливості притягнення до відповідальності батьків, чиї діти катували дівчинку.

У поліції обіцяють після повного і неупередженого досудового розслідування кожного учасника побиття дівчинки у Білій Церкві притягнути до належної відповідальності.

Про це керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції (ГУНП) у Київській області Віктор Луговий сказав на брифінгу про здійснення досудового розслідування за фактом катування малолітньої дитини у Білій Церкві.

Луговий звернув увагу, що у медіа поширюється інформація про те, що батьки учасників катування 12-річної дівчинки можуть бути чиновниками або правоохоронцями.

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У цьому зв'язку, він зазначив, що на даний час в органу досудового слідства відсутня будь-яка інформація, що будь-хто з дітей, як потерпіла, так і учасники, мають батьків в органах місцевого самоврядування, органах виконавчої влади або правоохоронних структурах. Водночас, деякі батьки служать в Збройних силах України, деякі вже померли, а інші не мають роботи.

Як сказав Луговий, за ч.2. ст 127 Кримінального кодексу України передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, за ч.4 ст. 189 - передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

"Ще раз наголошую, що ми встановили 10 учасників конфлікту. Всі їх анкетні дані встановлені. Особи ідентифіковані. І з ними проводяться слідчі, процесуальні дії. Хочу наголосити, що суб'єктами вчинення кримінальних правопорушень діти не являються", - відзначив Луговий.

Водночас, за його словами, учасниками конфлікту були діти від 12 до 16 років. Одному учаснику, який має 16-річний вік, повідомлено про підозру, оскільки він є суб'єктом вчинення кримінального правопорушення.

Луговий запевняє, що після проведення повного і неупередженого досудового розслідування, кожен учасник побиття дівчинки буде притягнутий до належної відповідальності, а також будуть розглянуті можливості притягнення до відповідальності їхніх батьків.

Учасники катування дівчинки раніше не потрапляли в поле зору поліції і не перебували на обліку.

Також перевіряються усі мотиви катування, у тому числі версія про відмову дівчинки вживати наркотичні засоби. Водночас, на даний час у слідчих органах відсутня інформація щодо конкретного спонукання вживання потерпілою наркотичних засобів.

У поліції кажуть, що якщо такі факти підтвердяться, буде негайне реагування в рамках чинного законодавства. "Ми розуміємо, що не можна допускати девіантну поведінку дітей", - сказав Луговий.

Наразі обшуки у фігурантів не проводилися.

Що ще відомо щодо цієї ситуації

Як повідомляв УНІАН, у Білій Церкві неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець, погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик.

Також цей хлопець психологічно тиснув на дівчинку та вимагав у неї гроші у розмірі 15 тисяч гривень.

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