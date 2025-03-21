Тепер 14-літня під домашнім арештом і їй "світить" до 10 років позбавлення волі.

Росіяни завербували 14-річну дівчину в Тернополі для підриву автомобіля біля приміщення поліції, шантажуючи її відвертими фото.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що ворог "помітив" дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Telegram-каналах. "Щоб залучити її до співпраці, рашисти "зламали" її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували "злити" відверті фото неповнолітньої в інтернет", - зазначають в СБУ.

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В повідомленні сказано, що школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП). Пізніше вона заховала його у рюкзак і залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції.

"У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч", - зазначають в СБУ.

Правоохоронці своєчасно виявили і нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність РФ і затримали виконавицю злочину.

Дівчині повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Зараз вона перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що ще відомо щодо дій ворога на території країни

Як повідомляв УНІАН, увечері 11 березня цього року російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу.

Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку "легких грошей" і втягнула у злочинну діяльність.

Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. Неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували.

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