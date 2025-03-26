У клінічній довідці про смерть зазначається, що вона настала внаслідок "гострої коронарної недостатності".

Командир не відпустив підлеглого військовослужбовця до медичної частини. Після цього солдат помер. Про це йдеться у рішенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 17 березня, повідомляє "Судово-юридична газета".

Суд визнав винним командира інженерно-саперного відділення одного з механізованих батальйонів, молодшого сержанта Андрія К., у недбалому ставленні до військової служби, яке призвело до смерті його підлеглого.

У матеріалах справи йдеться, що 26 лютого цього року близько 22:00 військовослужбовець М. повідомив Андрію К. про термінову необхідність звернутися до медичного пункту через проблеми з серцем.

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Андрій К. відмовив. Як наслідок, вночі солдат М. помер - смерть наступила внаслідок "гострої коронарної недостатності".

Командир порушив низку статей Статуту внутрішньої служби ЗСУ, зокрема в частині необхідності збереження життя та зміцнення здоров’я особового складу, необхідності уважного ставлення до підлеглих та їх проблем тощо.

Стосовно молодшого сержанта Андрія К. склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення. Він провину визнав, хоча на судове засідання не з’явився.

Відповідно до рішення суду Андрій К. був притягнутий до відповідальності у виді штрафу у розмірі 17 тис. гривень.

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1 січня у Сумах поховали 40-річного чоловіка, який помер від черепно-мозкової травми, отриманої в Сумському міському ТЦК.

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