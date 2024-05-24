У чоловіка різко погіршилося самопочуття, бригада медиків після приїзду констатувала смерть.

В одному із територіальних центрів комплектування Закарпатської області помер чоловік, раніше визнаний придатним до служби. Про це повідомляє Закарпатський ОТЦК та СП у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", які по приїзду констатували смерть.

У цьому зв'язку, в обласному ТЦК висловили співчуття рідним та близьким.

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"Жаль, що трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даним фактом призначено службову перевірку..

Конфлікти з ТЦК - новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 травня у Виноградові Закарпатської області стався конфлікт зі стріляниною між ромами та працівниками ТЦК. Причиною стала нібито мобілізація чоловіка, який не може служити за станом здоров'я.

Раніше на Закарпатті дорогою до навчального центру помер військовозобов’язаний, у якого стався епілептичний напад.

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