За фактом нанесення смертельних тілесних ушкоджень поліція відкрила кримінальне провадження, а також встановила особу, яка їх завдала.

1 січня у Сумах поховали 40-річного Євгена Криводуба, який помер від черепно-мозкової травми, отриманої в Сумському міському ТЦК. Про це виданню SumyToday повідомила родичка загиблого, яка побоюється, що винні у загибелі чоловіка можуть залишитися без покарання.

За її словами, 29 грудня Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що "його забрали у ТЦК, де він вже пройшов ВЛК і його будуть відправляти на війну".

Зазначається, що більше зв’язку з ним не було, а наступного дня, коли рідні додзвонилися на той номер, їм повідомили, що начебто чоловік "випив півлітра горілки, йому стало зле і його відвезли до лікарні".

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Жінка почала шукати чоловіка по медичних закладах і знайшла в обласній лікарні, де їй повідомили, що його привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває у комі. 31 грудня з лікарні зателефонували і повідомили про смерть Євгена.

"Чоловік був доставлений до лікарні машиною екстренної допомоги о 8:45 ранку 30 грудня. О 8:50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму. Проводились реанімаційні заходи, але травми були важкими, через що пацієнт помер 31 грудня", - повідомив Микола Савченко, заступник директора з комунікаційних питань Сумської обласної клінічної лікарні.

За фактом нанесення смертельних тілесних ушкоджень поліція відкрила кримінальне провадження, а також встановила особу, яка їх завдала.

"До поліції з заявою про побиття звернулася співмешканка 40-річного потерпілого. За її словами, чоловіка з травмами доставили до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні. Наразі, працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 119 КК України", - повідомили в поліції Сумщини.

Начальник групи комунікацій Обласного ТЦК Олександр Бондаренко також прокоментував інцидент, який призвів до смерті людини.

"Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна", - заявив він.

За його словами, особовий склад Сумського обласного ТЦК "всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події".

Випадки порушень закону працівниками ТЦК

Нещодавно Працівники Ковельського міського ТЦК та СП побили чоловіка та забрали його прямо з лікарні. Про повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, попри приїзд поліцейських, працівники Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП не надали можливості поспілкуватися з утримуваним чоловіком, а повідомили, що його вивезли до військової частини.

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