Йдеться про заборону розповсюджувати музику країни-агресора на стримінгових платформах.

Петиція з пропозицією заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні набрала потрібну кількість голосів для розгляду урядом.

Збір підписів під відповідною петицією розпочався 17 лютого. На сьогодні її підтримали понад 28 тис громадян при необхідний мінімальній кількості у 25 тис.

Як зазначає автор петиції - активіст Олександр Леоненко - російськомовна музика може нести в собі ідеї та послання, що шкодять українській ідентичності та формують негативне ставлення до нашої держави. Також прослуховування російської музика фінансує агресію РФ.

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"Гроші, які отримують російські виконавці за прослуховування їхньої музики, йдуть до бюджету Росії, а частина з них використовується на фінансування військових дій, у тому числі на ракети, які вбивають українців", - зазначає автор.

На його думку, реалізація петиції не буде обмежувати свободи громадян, а лише захистить молодь та допоможе популяризації української музики.

Тепер петицію має розглянути Кабінет міністрів України та прийняти рішення.

Що спровокувало петицію?

У лютому 2025 року відомі співаки та громадські діячі публічно висловили обурення через присутність п'яти треків російського репера MORGENSHTERN у топ-10 музичних чартів України на платформах Apple Music та Spotify.

На тлі цих новин Леоненко створив петицію на сайті Кабміну, щоб закріпити на державному рівні заборону такої музичної продукції в Україні. За 5 днів українці зібрали необхідну кількість голосів.

Подібна ситуація складалася й раніше. Наприклад, у серпні 2022 року, користувачі мережі були обурені тим, що майже чверть пісень у топ-100 Apple Music в Україні були російськими. Це викликало дискусії щодо впливу прослуховування російської музики на фінансування війни проти України, оскільки російські артисти сплачують податки, які можуть використовуватися для підтримки військових дій.

Нагадаємо, що в Україні доступні кілька популярних музичних стрімінгових сервісів, зокрема:

Spotify: шведський сервіс, офіційно запущений в Україні 15 липня 2020 року;

Apple Music: сервіс від компанії Apple, доступний українським користувачам через додаток Apple Music;

YouTube Music: сервіс від компанії Google, доступний в Україні через додаток YouTube Music;

Deezer: французький музичний сервіс, доступний для українських користувачів;

Tidal: сервіс, що пропонує музику у високій якості, доступний в Україні.

Щодо фізичних представництв цих сервісів в Україні, більшість із них не мають офіційних офісів тут, надаючи свої послуги дистанційно через мережу Інтернет. Винятком є сервіси від компаній Google та Apple, які мають офіційні представництва в Україні.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, влітку 2022 р. Верховна Рада підтримала законопроект щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Документ заборонив російську музику в українських медіа, а також прослуховування її в громадських місцях.

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