За даними прокуратури, водій вже мав судимості – зокрема, за зберігання наркотиків та допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону.

У Варшаві водій мікроавтобуса збив на пішохідному переході 14-річного українця та втік з місця аварії.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Допомогу українському підлітку надав перехожий – військовий. Хлопця забрали до лікарні, однак він помер внаслідок серйозних травм голови та грудної клітини.

Відомо, що інцидент стався ще 3 січня. Про те, що загиблим є громадянин України, в окружній прокуратурі Варшави повідомили сьогодні, 6 січня.

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"Постраждалий є громадянином України. Зловмисник – громадянин Польщі. Після скоєного підозрюваний сховав мікроавтобус на околицях Варшави. Там він споживав алкоголь із одним з членів родини", – заявив на пресконференції речник окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Скіба.

Зазначається, що поки не відомо, чи був загиблий хлопець біженцем. Скіба заявив, що "це стане відомо завтра, після того, як правоохоронці поспілкуються із мамою жертви аварії".

Водія мікроавтобуса вже затримали – сталося це 4 січня. 43-річний Анджей К. на момент затримання перебував у стані алкогольного спʼяніння. Відомо, що він є працівником курʼєрської служби та, за даними прокуратури, вже мав судимості, зокрема, за зберігання наркотиків та допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону. Прокурор направить до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання водія під вартою.

Анджею К. інкримінують дві статті – скоєння ДТП зі смертельними наслідками та втеча з місця події. Ними передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 20 років.

Інциденти з українцями за кордоном

У Варшаві поляк вдарив громадянку України в спину після того, як збив її на автомобілі. У мережі тоді писали, що поліція порадила українці не подавати заяву на нападника.

У листопаді в Греції група людей із червоними прапорами напала на українців під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору. Під час нападу отримав травми представник українського посольства.

Раніше також повідомлялося, що у Німеччині під час конфлікту, що спалахнув через військову агресію Росії в Україні, вбили українського далекобійника. Правоохоронці заарештували кількох чоловіків, один із них - громадянин Узбекистану.

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