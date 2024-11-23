Під час нападу отримав травми представник українського посоольства.

У Греції група людей із червоними прапорами напала на українців під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору. Інцидент відбувся у місті Мандра, де встановлено пам’ятник Тарасу Шевченку, повідомив священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик.

"У суботу під час мирного заходу, присвяченого Дню пам’яті жертв Голодомору в Україні, група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій. Інцидент відбувся біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де зібралися українці, щоб провести санкціонований захід із молитвою за жертвами Голодомору", – написав він у своєму Facebook.

За його словами, нападники із комуністичною символікою перекрили доступ до пам’ятника, а також "вдалися до агресивних дій", зокрема образ та погроз. Від дій нападників постраждав неназваний дипломат українського посольства.

На оприлюднених кадрах видно, як хтось із учасників сутички кілька разів підірвав шумові пакети. Також на відео зафіксовано спроби поліцейських не допустити масової бійки.

Посольство України в Греції висловило "рішучий протест проти насильницьких та провокаційних дій членів ККЕ". (Слід зазначити, що ККЕ є відомою у Греції абревіатурою для позначення місцевої компартії.) Також у посольстві підтвердили, що під час нападу постраждав український дипломат.

"Закликаємо правоохоронні органи Греції оперативно розслідувати цей інцидент та забезпечити відповідальність винних. Необхідно захистити права людей та громад на пам'ять історичних трагедій без страху перед залякуванням або насильством", – йдеться у заяві посольства.

День пам’яті жертв Голодомору

Як писав УНІАН, сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв сталінського голоду в Україні 1932-33 років, відомого як Голодомор.

У поминальних заходах в Україні взяли участь керівники держави, зокрема президент Володимир Зеленський з дружиною. У Вашингтоні зробили заяву з приводу сумної дати. Президент Джо Байден нагадав, що голод був зумисне організований сталінським режимом, і акцентував, що Путінська Росія намагається знову стерти Україну з мапи світу.

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