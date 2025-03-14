Активіст по іншому провадженню проходив як потерпілий.

Підозрюваний у вбивстві в Одесі активіста Дем’яна Ганула з 23 лютого перебував у розшуку через самовільне залишення військової частини.

Про це під час брифінгу в Одесі розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.

За його словами, на місці злочину працювали оперативники, криміналісти, Служба безпеки. В місті було введено оперативний план "Сирена", відстежувалися можливі шляхи відходу зловмисника.

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"Фактично за 5 годин було встановлено особу підозрювано, встановлено його місце перебування та проведено затримання", - сказав Вигівський.

Він додав, що підозрюваний, 1978 року народження, - військовослужбовець, який 23 лютого 2025 року був оголошений у розшук, як особа, що самовільно залишила військову частину.

За словами очільника обласного управління СБУ Віктора Доровського, Ганул проходив по іншій справі як потерпілий. Зокрема, у жовтні минулого року було затримано чоловіка, який має відношення до замовного вбивства, однією з його цілей був Ганул.

"Він проходив по даному кримінальному провадженню у якості потерпілого", - сказав представник СБУ.

За його словами, наразі встановлюються мотиви вбивства, слідчі не виключають, що злочин був виконаний на замову російських спецслужб.

Водночас у соцмережах з’явилося відео затримання підозрюваного.

"Попередньо його звуть Сергій Шалаєв", - пишуть Телеграм-канали.

На відео чути, як правоохоронець запитує у затриманого, ім’я, військове звання та, де зброя. Той відповідає, що звуть його Сергій, звання – старший лейтенант, та зізнається, що має ручні гранати.

Що відомо стосовно вбивства відомого активіста

Як писав УНІАН, 14 березня у середмісті Одеси був застрелений відомий активіст Дем’ян Ганул. Стрілець з місця злочину втік.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, заявив, що до Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським. Згодом стало відомо, що підозрюваний затриманий.

У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.

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