Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався у 2020 році серед працівників віком від 50 до 59 років.

Впродовж 2020 року на підприємствах України зафіксовано 6 646 нещасних випадків, на які складено акти за формою Н-1/П (пов’язані з виробництвом), з яких 3 054 – випадки гострого професійного захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19.

Читайте такожРада може збільшити ліміт страхових виплат з ДТППро це йдеться в повідомленні на сайті Фонду соцстрахування (ФСС). Зокрема, 841 випадок стався із медичними сестрами (братами), 316 випадків – із молодшими медсестрами (братами) з догляду за хворими, 257 випадків – з молодшими медичними сестрами (братами).

У ФСС повідомили, що серед професій, робітники яких найчастіше травмувались/інфікувались на роботі у минулому році, водії автотранспортних засобів (200 випадків), лікарі загальної практики – сімейні лікарі (200), медична сестра (брат) стаціонару (176).

"Зазначений розподіл спостерігається вперше та пов’язаний із пандемією коронавірусу. Нагадаємо, випадки захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19 внаслідок виконання обов'язків є гострими професійними захворюваннями та вважаються нещасними випадками на виробництві", - йдеться у повідомленні.

Крім цього у ФСС уточнили, що серед усіх потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві (у тому числі гострої профхвороби на COVID-19, отруєння) 53,7% – жінки.

"Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався у 2020 році серед працівників віком від 50 до 59 років (1809 осіб, що складає 27,2% від загальної кількості травмованих по Україні за минулий рік)", - зазначили у ФСС.

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Автор: Ірина Погоріла