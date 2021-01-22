Часто найбільший збиток від урагану заподіює повінь, яка може завдати серйозної шкоди будинку. За оцінками FEMA, один дюйм паводку може завдати шкоди до $25 тис.

Сезон ураганів 2020 року став найінтенсивнішим з коли-небудь зареєстрованих за весь час: за рік було зафіксовано 30 ураганів. Останній з них - ураган Йота, що обрушився на Нікарагуа.

Читайте такожСтрахова галузь втратила понад $70 мільярдів від природних катастроф в 2019 роціЦі тривалі шторми середньої інтенсивності, є причиною найбільш катастрофічних втрат, повідомили в Insurance Institute for Business & Home Safety.

Але часто найбільшої шкоди від урагану заподіює повінь. Вона може завдати серйозної шкоди будинку. За оцінками FEMA, один дюйм паводку може завдати шкоди до $25 тис.

У сукупності збиток від природних катастроф в 2020 році призвів до збитків $95 млрд. За даними NOAA, з цієї суми 42%, або приблизно $40 млрд, припадає на 7 тропічних циклонів.

Загальна сума збитку NOAA відповідає оцінці глобальної перестрахувальної компанії Munich Re, яка також оцінила, що з цієї суми близько $67 млрд було покрито перестраховиками.

На сьогодні заборгованість за програмою страхування збитків від повеней в рамках National Flood Insurance Program перевищує $20 млрд.

Програма ніколи не була призначена для обов'язкового залучення грошей, необхідних для оплати всіх збитків, будь то страхові виплати, програма грантів, програма складання карт або програма управління ризиками, повідомили в NFIP, передає forinsurer.com.

NFIP працює над внесенням змін у свою карту рейтингів повеней в надії запропонувати страхове покриття з більш актуальними цінами. Рейтинг ризику 2.0 планується випустити в жовтні 2021 року.

Тим часом приватні страхові компанії починають розширювати свої пропозиції щодо страхування від повеней. Все це дає цікаві стимули для американців, які живуть у потенційно небезпечному районі.

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Автор: УНІАН