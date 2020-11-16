Традиційні програми запобігання збиткам зазвичай зосереджені на основних місцях розташування компанії.

AXA XL Risk Consulting оголосила про запуск нової послуги з оцінки ризиків-Risk Scanning, яка стане доступною по всьому світу.

Читайте такожAXA Group завершила продаж дочірніх страховиків у Центральній Європі на 1 мільярд євроРішення поєднує в собі досвід консультантів з ризиків AXA XL з можливостями інтелектуального аналізу даних і імовірнісними алгоритмами для проведення множинних оцінок фізичного місця розташування компанії.

Цей запуск є частиною стратегії AXA XL, спрямованою на подальшу цифровізацію і поліпшення обслуговування ризик-менеджерів, повідомляє Форіншурер.

Сканування ризиків дозволить менеджерам з управління ризиками провести оцінку об'єктів своєї компанії по регіонах, країнах або небезпекам, щоб краще зрозуміти свої ризики і впровадити заходи з управління ризиками і передачі ризиків, які точно відповідають їхнім потребам.

Традиційні програми запобігання збиткам зазвичай зосереджені на основних місцях розташування компанії. Вони можуть ігнорувати ризики, пов'язані з невеликими об'єктами, які рідко відвідуються фахівцями з ризиків, незважаючи на те, що саме там найчастіше зазнаються збитки.

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Автор: УНІАН