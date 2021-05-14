Державна допомога на час карантину передбачає одноразову виплату в розмірі 8 тисяч гривень.

Пенсійний фонд станом на 14 травня виплатив 1 млрд грн одноразової карантинної допомоги найманим працівникам та фізособам-підприємцям.

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Прийом заявок на отримання державної допомоги в розмірі 8 тис. грн фізособами-підприємцями та найманими працівниками, які не отримують дохід через карантин, розпочався 19 квітня.

"Пенсійний фонд України продовжує фінансування допомоги застрахованим особам у розмірі 8 тис. грн. Станом на 14 травня 2021 року фондом профінансовано 1 млрд грн для забезпечення виплати допомоги відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 7 квітня 2021 року №328", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ганна Нагорна