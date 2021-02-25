В компанії не повідомили деталей щодо причин відмови від подальшої участі в проекті.

Французька страхова компанія Axa підтвердила вихід із скандального проекту газопроводу "Північний потік-2", який мав з'єднати Росію з Німеччиною.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Le Figaro.

"Як і інші, ми вирішили вийти з цього проекту", - заявив директор з питань ризиків та інвестицій компанії Олбан де Мейлі Несле.

Однак в компанії не повідомили деталей щодо причин відмови від подальшої участі в проекті.

Читайте такожFinancial Times: Східна Європа втрачає довіру до ЄС через "Північний потік-2"

Нагадаємо, 18 європейських компаній припинили свою участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", або пообіцяли вийти з проекту через загрози санкцій США. Серед них повідомлялося й про двох страховиків - швейцарську Zurich Insurance Group і паризьку AXA Group.

Історія "Північного потоку-2"

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН