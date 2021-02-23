18 компаній заявили, що припинили свою участь або знаходяться в процесі виходу з проекту "Північний потік-2" через загрозу санкцій США.

18 європейських компаній або припинили свою участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", або пообіцяли вийти з проекту через загрози санкцій США.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"Це показує, що законодавчі цілі та наші дії були успішними. Ми продовжуємо відстежувати компанії, замішані в потенційно санкціонованих діях", - заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Відзначається, що більшість компаній, який виходять з проекту - британські страхові компанії. Також йдеться про німецькі компанії — постачальника промислових послуг Bilfinger (Мангейм) страхової компанії Munich Re Syndicate Limited (Мюнхен).

За даними Держдепартаменту США, з проекту також вийшли швейцарська Zurich Insurance Group і Паризька AXA Group.

Представник Держдепу зазначив, що союзники США "не мають дивуватися", якщо адміністрація зробить подальші дії спрямовані проти завершення будівництва трубопроводу.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

22 лютого 2021 року США ввели нові санкції проти російського судна, що будує "Північний потік-2".

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Автор: Олена Коваленко