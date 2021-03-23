Загалом станом на сьогодні профінансовано державні допомоги для родин 75 медичних працівників.

Для родини медичної сестри з Одеської області, яка померла внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування (ФСС) виплатив страхову виплату у розмірі 1 млн 576 тис. 500 грн за рахунок коштів держбюджету.

Читайте такожРодини чотирьох померлих від коронавірусу медпрацівників, отримали більше 6 мільйонів гривень допомогиПро це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, допомога була перерахована Фондом сьогодні, 23 березня. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів.

У ФСС повідомили, що загалом станом на сьогодні профінансовано державні допомоги відповідно до закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин 75 медичних працівників.

"Після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФССУ в оперативному режимі", - зазначили у Фонді.

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Автор: Ірина Погоріла