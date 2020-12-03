У звітному періоді уклали 89,434 мільйона договорів страхування.

Страхові компанії України в січні-вересні 2020 року зібрали чисті премії на суму 29,272 млрд грн, що на 2,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (30,149 млрд грн).

Читайте такожНБУ пропонує новий порядок дистанційного нагляду за страховикамиПро це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

У соответтсвующем звіті наголошується, що обсяг валових страхових премій, зібраних страховиками за вказаний період, склав 32,967 млрд грн (на 18,7% менше). Надходження від фізичних осіб склали 16,349 млрд грн, від перестраховиків – 3,143 млрд грн.

У січні-вересні страховики виплатили 10,817 млрд грн чистих страхових виплат (на 12,4% більше, або 9,624 млрд грн).

Рівень чистих виплат збільшився з 31,9% до 37%. За даними НБУ, валові страхові виплати за звітний період зросли на 13% - до 11,132 млрд грн. Рівень валових виплат збільшився з 24,3% до 35,8%.

Обсяг страхових премій, що належать перестраховикам, склав 6,404 млрд грн, у тому числі перестраховикам-нерезидентам - 2,708 млрд грн.

Також зазначається, що у звітному періоді було укладено 89,434 млн договорів страхування.

Загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 30 вересня 2020 року становила 215.

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Автор: УНІАН