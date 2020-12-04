Лікару-анестезіологу з Києва, який отримав III групу інвалідності внаслідок COVID-19, профінансували одноразову страхову виплату у розмірі 630 тисяч 600 гривень.
Читайте такожУ Черкасах родині лікаря-хірурга, який помер від COVID-19, відмовляють у компенсації (відео)Про це повідомляє Фонд соціального страхування України (ФССУ).
«Кошти надійдуть на рахунок лікаря упродовж декількох банківських днів», – говориться в повідомленні.
Зазначається, що станом на сьогодні профінансовано шість одноразових страхових виплат за кошти державного бюджету для медичних працівників, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок COVID-19.
Вас також можуть зацікавити новини
- В Україні на період карантину відновили фінансування низки виплат з Фонду соцстрахування: перелік
- Самоізоляція через COVID-19: понад 50 тисячам українців компенсують 60 мільйонів гривень
- У Міносвіти роз'яснили, чи варто вчителям розраховувати на страховку при COVID-19
- Смерть від COVID-19: родині лікаря з Волинської області виплатили 220 тисяч гривень
- Родина лікаря, який помер від COVID-19 на Київщині, отримає 1,5 мільйона гривень страховки
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram