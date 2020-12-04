У ФССУ відзвітували, що подібні виплати профінансували шістьом лікарям.

Лікару-анестезіологу з Києва, який отримав III групу інвалідності внаслідок COVID-19, профінансували одноразову страхову виплату у розмірі 630 тисяч 600 гривень.

Читайте такожУ Черкасах родині лікаря-хірурга, який помер від COVID-19, відмовляють у компенсації (відео)Про це повідомляє Фонд соціального страхування України (ФССУ).

«Кошти надійдуть на рахунок лікаря упродовж декількох банківських днів», – говориться в повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні профінансовано шість одноразових страхових виплат за кошти державного бюджету для медичних працівників, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок COVID-19.

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Автор: Катерина Шварц