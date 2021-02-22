НБУ планує оновити порядок подання аудиторських звітів. Зокрема, планує дозволити подавати звіти не тільки в паперовій формі, а й у формі електронного документу.

Національний банк України (НБУ) нагадує страховикам про необхідність підтвердження аудитором достовірності та повноти річної консолідованої фінансової звітності.

Читайте такожНБУ пропонує новий порядок дистанційного нагляду за страховикамиСтраховики повинні надати Національному банку:

аудиторський звіт про проведення обов'язкового аудиту фінзвітності;

звіт про надання впевненості у звітних даних

Національний банк нагадує, що страховики, складаючи і надаючи звітність в НБУ, повинні керуватися реєстром показників звітності небанківських фінансових установ, який доступний на веб-сайті Нацбанку. Також на вебсайті НБУ можна знайти покрокову інструкцію для подання звітності небанківськими фінустановами та відповіді на типові запитання щодо формування звітності.

Водночас формами візуалізації показників звітності страховиків можуть бути:

для річної фінансової та консолідованої фінансової звітності - форми, встановлені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів від 7 лютого 2013 року №73 (зі змінами);

річних звітних даних страховика - форми, встановлені Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 3 лютого 2004 року №39 (зі змінами).

НБУ планує оновити порядок подання аудиторських звітів. Зокрема, планує дозволити подавати звіти не тільки в паперовій формі, а й у формі електронного документу, підписаного КЕП керівника. Такі зміни передбачені в проектах постанови правління НБУ "Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких вимагає відповідної ліцензії", передає Форіншурер.

Оновлений порядок подання аудиторського звіту запрацює тільки після набрання чинності відповідної постанови правління НБУ.

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Автор: УНІАН