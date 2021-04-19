Тепер документ має підписати президент України.

Голова Верховної Ради підписав закон, яким повертаються лікарняні виплати за тимчасову непрацездатність.

Читайте такожВ Україні повернули лікарняні виплати за тимчасову непрацездатністьЯк повідомляє офіційний сайт Верховної Ради, тепер закон направлено на підпис президента України.

Виплати лікарняних за тимчасову непрацездатність

13 квітня за закон "Про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності)" (№ 5187) проголосували 304 народних депутати.

Документом повертається право на виплату застрахованих осіб у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

В пояснювальній записці до законопроекту нагадується, що 31 грудня 2020 року набрав чинності закон «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», який по суті започаткував систему реабілітації у сфері охорони здоров’я в Україні. Водночас ним було внесено зміни до закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Змінами з переліку страхових випадків виключено основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соціального страхування, а саме «тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві».

Це означало, що допомогу за таким страховим випадком після введення в дію цієї частини закону з 30 червня 2021 року не отримають близько 2,5 млн осіб.

Ухвалений 13 квітня закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 30 червня 2021 року.

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Автор: Надя Пришляк