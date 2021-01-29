Президент США Джо Байден підписав укази в галузі охорони здоров'я, скасувавши ініціативи Дональда Трампа у сфері медичного страхування.
Читайте такожУ США вакцина від COVID-19 буде безкоштовною, вартість покриють страховики"Сьогодні я підписую два укази, щоб скасувати шкоду, завдану Трампом. Я не створюю новий закон або міняю в ньому що-небудь, я лише повертаю те, що було",— сказав Байден перед підписанням документів. Його промова опублікована на сайті Білого дому.
За його словами, ці укази дозволять відновити закони про доступну охорону здоров'я і Medicare (нацпрограма медстрахування) в тому стані, в якому вони були до внесення в них змін Трампом. Джо Байден зазначив, що Дональд Трамп зробив ці програми менш доступними і дорогими, передає kommersant.
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