За його словами, ці укази дозволять відновити закони про доступну охорону здоров'я в тому стані, в якому вони були до внесення в них змін Трампом.

Президент США Джо Байден підписав укази в галузі охорони здоров'я, скасувавши ініціативи Дональда Трампа у сфері медичного страхування.

Читайте такожУ США вакцина від COVID-19 буде безкоштовною, вартість покриють страховики"Сьогодні я підписую два укази, щоб скасувати шкоду, завдану Трампом. Я не створюю новий закон або міняю в ньому що-небудь, я лише повертаю те, що було",— сказав Байден перед підписанням документів. Його промова опублікована на сайті Білого дому.

За його словами, ці укази дозволять відновити закони про доступну охорону здоров'я і Medicare (нацпрограма медстрахування) в тому стані, в якому вони були до внесення в них змін Трампом. Джо Байден зазначив, що Дональд Трамп зробив ці програми менш доступними і дорогими, передає kommersant.

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Автор: УНІАН