Страхування покриває витрати у разі скасування поїздки через захворювання COVID-19 та медичні витрати під час поїздки за кордон.

Угорський лоукост авіаперевізник Wizz Air пропонуватиме пасажирам страхове покриття COVID-19, яке входитиме в пакет страхування подорожі.

Читайте такожКатастрофа Boeing в Індонезії: стало відомо, яку компенсацію отримають родичі загиблихПослуга буде доступна на сайті авіакомпанії завдяки її партнерству зі страховиком Chubb - найбільшою публічною страховою компанією, що працює в 54 країнах.

Страхування покриває витрати у разі скасування поїздки через захворювання COVID-19 і медичні витрати під час поїздки за кордон, а також у разі скасування подорожі у зв'язку із зараженням вірусом COVID-19 до відльоту. Поліс також покриває вартість загубленого, вкраденого або пошкодженого багажу, запізнення на рейс. До страхування подорожей застосовуються відповідні правила, умови та винятки, передає Форіншурер.

Додатково Wizz Air пропонує автономне покриття скасування подорожі в певних країнах. Цю послугу, а також страхування подорожі можна придбати при бронюванні рейсу на вебсайті Wizz Air або в мобільному додатку авіакомпанії.

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Автор: УНІАН